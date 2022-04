Afrique du Sud : les sinistrés des inondations cherchent refuge à Durban

information fournie par France 24 • 14/04/2022 à 11:58

Les sinistrés des inondations à Durban trouvent refuge dans les salles communautaires souterraines du foyer Umlazi Lodge, après avoir tout perdu lors des récentes inondations qui ont touché la province. Les conditions sont loin d'être idéales, explique Mabheki Sokhela, bénévole au Lodge : "il n'y a pas assez d'espace, cette salle communautaire est trop petite pour eux, mais comme ils n'ont pas d'autre option, ils utilisent cette salle." Les inondations sont les pires jamais enregistrées en Afrique du Sud et ont fait près de 306 morts, selon un bilan provisoire. Les fortes pluies sur la côte est ayant dévasté des milliers de maisons, routes et ponts à Durban, grand port africain et épicentre de la catastrophe.