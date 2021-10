Afghanistan : pour le Front national de résistance, le Panchir n’est pas "aux mains des Taliban"

information fournie par France 24 • 06/10/2021 à 09:24

Ali Maisam Nazary, responsable des relations extérieures du Front de résistance nationale (FNR), affirme à France 24 que les nouveaux maîtres de Kaboul ne se sont pas emparés au nord-est de l'Afghanistan et que la "résistance se poursuit". Cette alliance militaire a récemment mis en place un gouvernement parallèle en réponse à la prise de pouvoir des Taliban. Et elle contrôle, selon Ali Maisam Nazary, "plus de la moitié" de la vallée du Panchir.