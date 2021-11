Afghanistan : les étudiantes de Kaboul mises au ban de l'école

information fournie par France 24 • 16/11/2021 à 14:58

Voilà plus de trois mois que le statu quo perdure en Afghanistan et que les femmes attendent que leur sort soit tranché par le pouvoir taliban. Les étudiantes pourront-elles poursuivre leurs études ? Les vacances hivernales arrivent dans quelques semaines, et les Kaboulis craignent que les Taliban jouent la montre, et repoussent encore cette question. Dans l'attente, il y a un manque d'homogénéité des décisions qui permettent à certaines provinces d'ouvrir leurs écoles, mais pas à d'autres.