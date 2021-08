Afghanistan : L'offensive des taliban évolue à une vitesse fulgurante

information fournie par France 24 • 14/08/2021 à 01:28

Les insurgés ont vu leur emprise croître à un rythme effréné ces derniers jours sur fond de retrait du pays des forces américaines et de l'Otan. En amont du retrait définitif de l'armée américaine, qui doit s'achever le 31 août après vingt ans de présence en Afghanistan, les taliban accentuent leurs offensives à travers le pays. L'offensive des taliban a rapidement évolué à une vitesse fulgurante, remarque Romain Malejacq, Professeur de Science Politique au Centre for International Conflict Analysis and Management (CICAM). "D'abord, les taliban sont occupés à prendre le contrôle de certains postes aux frontières, puis des autres du nord pour couper les anciens résistants, puis (ils ont) pris effectivement les campagnes et la grande majorité des capitales des districts. Et là on voit qu'ils s'attaquent plutôt aux villes moyennes et donc aux villes comme Kunduz. Petit à petit, ils vont parvenir à s'attaquer aux plus grandes villes. On a vu qu'ils encerclent Herat et qu'ils encerclent Kandahar également". La prise stratégique de Kunduz constitue un succès militaire majeur pour les taliban. "C'est une ville qui donne accès à l'Asie centrale", indique M. Malejacq, "et c'est une ville également très importante symboliquement." M. Malejacq avertit "qu'au fur et à mesure les grandes villes afghanes et donc Kaboul, en particulier, vont finir par être encerclées, les affrontements risquent de devenir de plus en plus meurtriers et la situation va devenir intenable pour le gouvernement". Romain Malejacq est également l'auteur de "Warlord Survival: The Delusion of State Building in Afghanistan".