information fournie par France 24 • 10/06/2022 à 17:15

En Afghanistan, cela fait dix mois que les filles âgées de plus de 11 ans n'ont plus l'autorisation d’aller à l’école. En mars 2022, les Taliban avaient permis la réouverture de leur classe pendant quelques heures avant de faire volte face, provoquant le désespoir de centaines de milliers des collégiennes et lycéennes. Pour répondre à leur désir d’apprendre, des enseignantes ont mis en place des cours clandestins.