information fournie par France 24 • 09/09/2024 à 16:27

L'Abbé Pierre, longtemps l'une des personnalités préférées des Français et figure emblématique de la lutte sociale, est accusé par un total de 24 femmes d'avoir commis des violences sexuelles, selon les rapports d'un cabinet spécialisé. Selon une enquête menée par Radio France, dès les années 50, des lettres et documents inédits montrent que les agissements de l’abbé Pierre étaient connus d’une partie de l’Église et d’Emmaüs.