Accoucher ailleurs qu'à l'hôpital ? En France, les alternatives se développent

France 24 • 24/05/2021 à 16:16

En France, faire le choix d'accoucher à domicile ou dans une maison de naissance est rare, contrairement à des pays comme les Pays-Bas ou l'Angleterre. Les futures mamans n'ont pas vraiment le choix car elles ne sont pas informées des possibilités qui s'offrent à elles, et l'accouchement en maternité reste la norme. Mais certaines désirent plus d'intimité et un accouchement physiologique, et d'autres, par crainte de contracter le Covid-19 dans le milieu hospitalier, cherchent elles aussi des alternatives.