Accords d'Évian : 59 ans après le cessez-le-feu, une histoire vive

France 24 • 19/03/2021 à 23:40

Ce vendredi 19 Mars marque l'anniversaire du cessez-le-feu entre l'Algérie et la France. Et la mise en place des accords d'Évian de 1962.

Une date et une histoire qui résonne encore aujourd'hui, près de 60 ans après les faits...

Les libertés individuelles sont en question au Maroc. Le journaliste et historien Maati Monjib en prison depuis 3 mois, est en grève de la faim depuis le 4 Mars. Une manifestation de soutien a eu lieu ce vendredi devant l'ambassade du Maroc à Paris.

Au Nigéria, des jeunes designers bousculent les codes de la mode en mêlant les techniques artisanales et modernes.