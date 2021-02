France 24 • 22/02/2021 à 11:29

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'Iran ont annoncé le 21 février un accord qui pourrait limiter l'impact de la décision de Téhéran ne plus autoriser à compter de mardi les inspections inopinées sur des sites nucléaires non déclarés à l'agence.