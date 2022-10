Accord maritime en Méditerranée : "le Liban n’a pas signé avec un fantôme"

information fournie par France 24 • 28/10/2022 à 17:24

L’accord de délimitation de la frontière maritime entre Israël et le Liban, deux pays ennemis a été signé ce jeudi après des mois de négociations par l'entremise des Etats-Unis. Cette frontière répartie les gisements gaziers offshore en Méditerranée orientale. "A qui profitera cette manne gazière" ? Selon May Maalouf Monneau, politologue, spécialiste du Moyen-Orient et professeur des grandes écoles à Paris, invitée de France 24, "ça peut faire sortir les deux pays d’une inégalité diplomatique que l’on traîne depuis 1983 avec le fameux accord du 17 mai 1983 qui était économiquement catastrophique pour le Liban donc ça met quelque chose de nouveau dans les relations entre les deux pays". Analyse.