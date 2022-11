Abdoulaye Konaté, l'artiste de la matière qui raconte l'Afrique avec des mosaïques de tissus

information fournie par France 24 • 15/11/2022 à 13:57

Abdoulaye Konaté est célébré pour ses "tableaux textiles" inspirés de formes traditionnelles que l'on trouve dans l'artisanat touareg ou les tentures de mariages peuls. Depuis plus de 40 ans, cet artiste malien teint, découpe et coud des morceaux de tissus pour créer ses œuvres monumentales. Il figure parmi les plus grands noms de l’art contemporain. Invité de l'émission, il explique le point de départ de ses créations et parle des thèmes qui l'inspirent et de la couleur qui tient un rôle primordial dans son travail.