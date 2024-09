"À son image", le récit d'une femme libre dans les tourments de la Corse indépendantiste

information fournie par France 24 • 04/09/2024 à 14:30

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche" 100 % cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez reçoivent l'actrice Clara-Maria Laredo, l'héroïne de "À son image", le nouveau long-métrage de Thierry de Peretti, adaptation du roman éponyme de Jérôme Ferrari. Il y est question de photographie, d’engagement et d’identité corse. Autre sortie en salles de la semaine, "Tatami", ou une mise en scène des tensions entre Israël et l'Iran sur fond de compétition de judo, et un hommage à Jacques Rozier, franc-tireur de la Nouvelle vague, décédé l'an dernier.