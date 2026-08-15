Des touristes profitent des températures plus fraîches après le coucher du soleil, le Colisée de Rome ayant prolongé ses horaires d'ouverture en soirée cet été. Les visites nocturnes, qui se déroulent jusqu'à 23 heures, affichent complet, avec 11 groupes de 25 visiteurs maximum, quatre soirs par semaine. "Le Colisée la nuit est vraiment magnifique", témoigne Ilaria Trombetta, qui habite Rome et a fait la visite.
À Rome, les touristes échappent à la chaleur grâce à des visites noctures du Colisée
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