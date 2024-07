information fournie par France 24 • 28/07/2024 à 12:05

La cuisine africaine a de plus en plus la cote... Tout un écosystème se développe autour des saveurs du continent : restaurants, food-trucks, ateliers de cuisines, une réelle opportunité pour les commerces. Reportage d'Aurélie Kouman et Almamy Sané pour France 24.