À Paris, la diaspora iranienne nourrit l'espoir d'un changement de régime à Téhéran

information fournie par France 24 • 17/11/2022 à 15:37

Le 16 septembre, une jeune Kurde iranienne, Mahsa Amini, mourait à Téhéran après avoir été arrêtée trois jours plus tôt par la police des mœurs pour un voile mal mis. L’Iran vit depuis au rythme des manifestations, soutenues à l'étranger par une diaspora très engagée. À Paris, la communauté iranienne se rassemble toutes les semaines aux cris de "Femme, vie, liberté" et nourrit l'espoir d'une chute du régime à Téhéran. Reportage de Mandi Heshmati, Abdelkader Dermas et Gilles Terrier.