Plusieurs centaines d'hommes et de femmes de la diaspora malienne ont manifesté lundi soir à Montreuil leur soutien aux militaires maliens, scandant "à bas les terroristes" ou criant le nom du général Sadio Camara, assassiné.
À Montreuil, des Maliens manifestent en soutien aux militaires de leur pays
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