information fournie par France 24 • 16/02/2024 à 16:26

Au cours de sa visite éclair de l’archipel dimanche dernier, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a annoncé la fin du droit du sol et des titres de séjour territorialisés à Mayotte : "Il ne sera plus possible de devenir français si l'on n'est pas soi-même enfant de parents français", a résumé le ministre. Les engagements écrits du gouvernement ont pourtant eu du mal à convaincre les manifestants qui bloquent les routes de l'archipel depuis quatre semaines.