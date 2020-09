France 24 • 18/09/2020 à 13:50

Des avancées de terres dans la mer dessinent le contour de la Bretagne. Elles impressionnent par la grandeur de leur paysage. Il s'agit des caps et des pointes qui, du sommet de leurs falaises au plus profond de leurs racines, renferment des trésors souvent ignorés des visiteurs. Visite en images du Cap Fréhel (Côtes-d'Armor) à la pointe du Raz, le grand site naturel le plus connu du pays.