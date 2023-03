A l'échelle de la planète, les inégalités femmes-hommes restent très importantes

information fournie par France 24 • 08/03/2023 à 11:38

Dans le monde, le constat est sans appel : plus de 60 % des plus pauvres sont des femmes et les salaires féminins représentent en moyenne 77 % de celui des hommes. L'ONU, qui a instauré la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, prône notamment l'autonomisation économique des femmes à l'échelle de la planète. Également dans cette chronique de l'éco, le point sur les bourses et la petite brique Lego qui est de plus en plus riche !