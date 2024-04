"À l'Affiche Planète Afro" : rencontre avec la star de l'afropop Krys M et l'écrivaine Osvalde Lewat

information fournie par France 24 • 01/04/2024 à 16:05

Claudy Siar reçoit la chanteuse camerounaise et star de l'afropop Krys M. Le clip de son plus gros hit, "Chacun sa chance", cumule plus de 40 millions de vues sur YouTube. Actuellement en tournée, elle sera prochainement en concert à Paris. La journaliste, écrivaine et réalisatrice Osvalde Lewat nous présente son nouveau documentaire "MK, l'armée secrète de Mandela", diffusé le 9 avril sur Arte. Un documentaire qui retrace l'histoire du leader emblématique du combat contre l'apartheid en Afrique du Sud.