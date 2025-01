À l'Affiche Planète Afro : les identités plurielles de Toma Sidibé et Dounia Hadni

information fournie par France 24 • 13/01/2025 à 15:54

Cette semaine dans "À l'Affiche Planète Afro", Fatimata Wane reçoit deux invités qui assument un ancrage identitaire pluriel. Musicien, chanteur et compositeur, Toma Sidibé vient présenter son tout dernier album : Dakan. L'univers de cet artiste complet né en Côte d'Ivoire mélange le français et le bambara, les rythmes reggae et les sonorités traditionnelles. Dounia Hadni est journaliste et romancière. Elle explore dans son premier roman, "La Hchouma", les tensions entre ses origines marocaines et sa vie en France. À travers son héroïne Sylia, elle questionne les injonctions identitaires et le désir de liberté.