10/04/2023

Djanii Alpha, rappeur guinéen émérite, citoyen engagé et humaniste convaincu nous présente "Jeunes de l’axe", son dernier single extrait de sa mixtape "Les 7 jours de Bagdad - volume 4". Guadeloupéenne d’origine, guyanaise de naissance, Goldn.B incarne la nouvelle génération de la musique sud-américaine francophone et caribéenne après deux albums à succès, et son single "Tell me", sorti le 17 mars.