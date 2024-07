"A l'Affiche planète afro" : avec Maya Kamaty et Fanie Fayar

information fournie par France 24 • 15/07/2024 à 15:40

Planète Afro reçoit deux artistes féministes, qui mêlent modernité et tradition. Maya Kamaty est une figure emblématique de La Réunion, une voix puissante et une présence scénique magnétique. Une artiste qui a su se forger une identité unique grâce à ses racines créoles et son ouverture au monde. Elle nous présente son dernier EP : "Sovaz", un cri d'affirmation de soi, féministe et multivitaminée. Fanie Fayar, quant à elle, est surnommée "la voix du fleuve Congo" et chante depuis son enfance dans les rues de Brazzaville. C’est une artiste multi-primée, connue pour son engagement féministe et son style musical qui mêle musique traditionnelle congolaise et influences contemporaines telles que l'afrobeat et le Jazz. Elle nous présente deux nouveaux singles sur la jeunesse et l'immigration.