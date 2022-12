"À l'Affiche" : des idées pour un Noël culturel

information fournie par France 24 • 15/12/2022 à 16:40

Louise Dupont et Sonia Patricelli vous donnent des idées pour un Noël culturel. À commencer par deux romans graphiques : le dernier tome de "L’Arabe du futur" dans lequel Riad Sattouf met fin à sa saga autobiographique, et "Kiss the sky" sur la vie de Jimi Hendrix. Autre idée à mettre sous le sapin, "La Terre entre nos mains", ou notre belle planète vue du ciel par l’astronaute français Thomas Pesquet. Et un beau spectacle pour terminer : "Mon premier Lac des Cygnes" ou l'adaptation pour les plus jeunes du légendaire ballet de Tchaïkovski. A voir au théâtre Mogador à Paris jusqu'au 5 mars 2023.