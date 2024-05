information fournie par France 24 • 20/05/2024 à 21:26

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche à Cannes", Louise Dupont revient sur la présence de l’Américain Kevin Costner sur la Croisette. L’acteur de 69 ans, mémorable dans "Bodyguard" ou "Waterworld" et oscarisé pour son film "Danse avec les loups", est à Cannes en tant que réalisateur, pour "Horizon: An American Saga". Une série sur la naissance de l’Amérique et la conquête de l’Ouest dont le premier volet, présenté hors compétition, sortira en France le 3 juillet.