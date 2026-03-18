Le mystère demeure autour des squelettes de Gaulois, vieux de plus de 2000 ans, découverts en plein cœur de Dijon lors de fouilles archéologiques préventives.
A Dijon, sur les traces de Gaulois enterrés assis
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