À Bercy, une vente aux enchères de biens acquis par des criminels

information fournie par France 24 • 04/11/2021 à 11:05

C'est une structure peu connue : l'Agrasc, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, créée il y a 10 ans. À l'occasion de cet anniversaire, elle organise "une vente aux enchères de prestige" : voitures de sport, bijoux, lingots, montres de luxe... Quelque 300 biens récupérés dans le cadre de procédures pénales sont proposés à la vente. Au menu aussi de cette chronique éco: la Fed, qui va réduire progressivement son soutien à l'économie et une petite maison d'édition rafle le Goncourt.