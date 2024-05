A. Benyamina: "Des jeunes prisonniers du numérique, c'est une forme de prise sur notre civilisation"

information fournie par France 24 • 13/05/2024 à 16:06

Quel impact les écrans et les réseaux sociaux ont-ils sur les plus jeunes? Une commission d'experts a tenté d'y répondre à travers un rapport remis à l'Elysée il y a deux semaines. Un rapport alarmant concernant les enfants, qui alerte sur les risques "pour leur santé, leur développement" et pour "l'avenir même de notre société et de notre civilisation". Le texte contient 29 préconisations pour guider les parents vers un usage raisonné des écrans. Le psychiatre Amine Benyamina, co-président de la "Commission écrans", était l'Invité d'"Au cœur de l'info".