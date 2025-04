80 ans du droit de vote des femmes : un long combat pour l'égalité politique en France

information fournie par France 24 • 30/04/2025 à 19:45

Les femmes françaises ont déposé leur bulletin dans l'urne pour la première fois lors des élections municipales du 29 avril 1945. Acquis de haute lutte, le droit de vote est l'un des jalons essentiels sur le chemin de l'égalité entre femmes et hommes. Aurélie Djavadi, cheffe de rubrique éducation et jeunesse chez The Conversation France, était sur France 24 pour évoquer cette période de l'histoire française. Retrouvez l'article cité par Aurélie Djavadi sur https://theconversation.com/fr : "En 1945, le premier vote des Françaises : un long combat pour l’égalité politique" (https://theconversation.com/en-1945-le-premier-vote-des-francaises-un-long-combat-pour-legalite-politique-251865).