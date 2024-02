information fournie par France 24 • 06/02/2024 à 10:23

Près de 70 ans après la fin de la guerre d'Indochine et la victoire vietnamienne, deux Français cherchent à comprendre les circonstances de la mort de leur oncle, un pilote décédé pendant le conflit (1946-1954). Des restes ont été retrouvés et rapatriés en octobre et sont en cours d’analyse. L’occasion pour nous de revenir sur la guerre d’Indochine et sur les liens entre la France et le Vietnam. Reportage de Long Tran et Rosa Le Gall.