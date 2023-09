50 ans du hip-hop : l'influence de la mode (épisode 3)

information fournie par France 24 • 13/09/2023 à 16:20

D'abord marginal et méprisé, le hip-hop est vite devenu un indicateur de tendances, y compris pour le style vestimentaire. Dans cet épisode, nous rencontrons l’homme qui a fait passer les rappeurs des rues de Harlem aux podiums de défilé. Dapper Dan, né dans les années 40 dans l'un des quartiers les plus pauvres de New York, Harlem, semblait destiné à devenir un gangster. Après être devenu le roi de la contrefaçon et détourné les logos des plus grandes maisons de mode dans ses créations, vous découvrirez comment il a fini par travailler pour... Gucci !