22e édition des Investor Awards de Boursorama : une participation record pour récompenser 9 sociétés cotées

information fournie par Boursorama • 17/11/2023 à 15:22

Lors de la 22e édition des Investor Awards, ce mardi 14 novembre, organisée par Boursorama, investisseurs, particuliers et professionnels, ont désigné neuf lauréats parmi l'ensemble des sociétés cotées du CAC 40 et du SBF 120.

Une participation record, avec 110 000 votes, portée par une part croissante des répondants entre 18 et 35 ans.

Le palmarès a été établi d'après les résultats d'une enquête en ligne, réalisée avec OpinionWay, qui s'est déroulée du 8 septembre au 13 octobre 2023. Cette étude a enregistré une participation record avec 110 000 votes. Plus d'un quart des répondants ont entre 18 et 35 ans, soit une participation de cette tranche d'âge en progression de 100 % sur un an, preuve de l'intérêt croissant de ces derniers à investir dans des entreprises dont ils approuvent les valeurs.

Les internautes se sont ainsi prononcés en faveur des sociétés cotées ayant le mieux répondu à leurs attentes ou développé les meilleures pratiques, sur des items de pédagogie, performance financière, investissement responsable, innovation et développement à l'international. Le Prix du Jeune Talent, qui salue une introduction en Bourse réalisée avec succès entre juillet 2022 et juin 2023, et la Palme de l'Empreinte Carbone décernée en partenariat avec l'EDHEC et la F2iC et qui valorise les actions en faveur de l'environnement, font aussi partie du palmarès.

Cette année, deux nouveaux prix ont aussi été remis à des entreprises du SBF 120, hors CAC 40 : le Prix de la Valeur d'Avenir, qui récompense la société la plus prometteuse parmi les évolutions boursières de ces cinq dernières années, et le Prix de la Clarté, décerné en collaboration avec l'agence Labrador, qui honore l'utilisation d'un langage clair afin de démocratiser la communication financière et la rendre compréhensible du plus grand nombre.

En amont de la cérémonie, une table ronde sur le thème « Jeunes actifs et investissement : comment les amener à passer à l'action ? » a réuni sur scène Estelle Castres, directrice générale France, Belgique et Luxembourg de BlackRock, Maeva D., fondatrice du compte instagram Mon Budget Bento et auteure, Louis Laffont, responsable Marketing et Développement de l'actionnariat individuel d'Air Liquide, Roland Prévot, responsable de l'investissement individuel sur actions d'Euronext et Charles Palaim, jeune actif investisseur. Pendant 45 minutes, les intervenants ont échangé autour de soutions pour faciliter l'accès des jeunes actifs à l'investissement et ont partagé leurs idées pour mettre en lumière ce sujet de plus en plus important pour cette tranche d'âge.

Les noms des neuf lauréats ont été divulgués par le journaliste Ariel Wizman lors de la cérémonie de remise de prix organisée au musée d'Orsay, à Paris. Elle a réuni plus de 400 participants et a été diffusée en direct sur le site d'information Boursorama.com.

L'événement était organisé en partenariat avec OpinionWay, Labrador, la F2iC, l'EDHEC Business School, Euronext et Rosa Unica.