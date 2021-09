information fournie par France 24 • 10/09/2021 à 16:04

Le 11 septembre 2001 a marqué un tournant majeur dans le monde. France 24 est allée à la rencontre des acteurs de ces deux dernières décennies, aux États-Unis, en Afghanistan, en Irak, en France, en Suède et même en Belgique. Ils s'efforcent d'expliquer comment un tel évènement a pu se produire mais aussi, et surtout, quelles ont été ensuite, et jusqu'à aujourd'hui, les conséquences de ces attentats.