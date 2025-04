information fournie par Boursorama • 22/04/2025 à 11:39

L'indice MSCI World regroupe les principales capitalisations boursières mondiales. Il est donc par nature très large et très diversifié, des qualités recherchées par les investisseurs. Les ETF permettent de s'exposer de façon simple et accessible au MSCI World et il en existe même plusieurs, permettant d'adopter une stratégie propre à ses besoins. On fait le point avec Victoire Roche, responsable des ventes France chez BlackRock.

Vidéo sponsorisée.