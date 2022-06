information fournie par France 24 • 21/06/2022 à 09:57

Devant l'Union Africaine, Volodymyr Zelensky accuse Moscou de prendre en otage le continent africain par le blocus du port d'Odessa et ses navires de marchandise censés convoyer le blé ukrainien. On va plus loin avec Anne Nivat et Bruno Daroux.