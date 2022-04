"Vortex", la fin de vie filmée par Gaspar Noé

information fournie par France 24 • 13/04/2022 à 15:45

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties en salles de la semaine. Et notamment le nouveau long-métrage de Gaspar Noé, "Vortex". Un film sur la fin de vie, présenté hors compétition l'année dernière au Festival de Cannes et porté par deux légendes du cinéma : Françoise Lebrun et Dario Argento. Également au programme, "Les crevettes pailletées" de retour et prêtes à prendre leur revanche et enfin la musique à l'épreuve de la guerre dans "Le dernier piano" du réalisateur libanais Jimmy Keyrouz.