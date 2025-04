information fournie par France 24 • 15/04/2025 à 11:15

Nous vous emmenons en Normandie, à la découverte du Mont-Saint-Michel et de ses rares habitants, les Montois. Ils sont une trentaine à habiter sur l’île, de génération en génération. Mais chaque année, environ trois millions de touristes visitent le site et sa baie, classés au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Reportage de nos confrères de France 2, Caroline Sinz et Loic Haueix et Olivier Sauvayre.