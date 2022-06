information fournie par France 24 • 10/06/2022 à 22:23

La visite du roi des Belges en République Démocratique du Congo se poursuit. Il est à Lubumbashi. Ce mercredi, il a exprimé ses plus profonds regrets pour « les blessures, les exactions et les humiliations » endurées par les congolais durant la période coloniale notamment sous le règne de ses ancêtres Léopold II et le roi Baudoin.