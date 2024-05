information fournie par France 24 • 06/05/2024 à 07:51

A la Une de la presse, ce lundi 6 mai, la visite officielle, aujourd’hui et demain, du président chinois Xi Jinping en France. L’émoi provoqué par la violente agression, vendredi, d’un eurodéputé du SPD en Allemagne. La fermeture de la chaîne qatarie Al Jazeera en Israël, et la grève des journalistes de la Raï, la télé publique italienne. Et la fin annoncée d’un émission française mythique.