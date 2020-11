Violences policières en France : a-t-on franchi un cap ?

France 24 • 29/11/2020 à 17:23

De nombreuses manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France ce samedi 29 novembre contre la loi "sécurité globale" et son article 24, qui prévoit de pénaliser la diffusion d'images malveillantes de policiers. Le passage de cette loi jugée liberticide par certains se fait dans un contexte tendu après la diffusion d'une vidéo montrant un producteur de musique se faire rouer de coups par des policiers. Flavien Benazet, policier et Secrétaire national de la SNUITAM-FSU branche Intérieur, commente les récentes bavures policières et la loi dite de "sécurité globale".