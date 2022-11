information fournie par France 24 • 25/11/2022 à 22:45

Les années se suivent et se ressemblent beaucoup, quand il s’agit de féminicides. En France, 122 femmes ont déjà été tuées depuis le début de l’année 2022 par leur conjoint ou ex-conjoint. Dans le monde, plus de cinq femmes sont tuées chaque heure par un membre de leur famille, relève l'ONU. Nos invitées, l’historienne Christelle Taraud et l’avocate Pauline Rongier, reviennent sur ce phénomène.