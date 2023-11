information fournie par France 24 • 27/11/2023 à 11:59

L'historien Vincent Lemire a dirigé pendant quatre ans le Centre de recherche français à Jérusalem. Il a cosigné la BD "Histoire de Jérusalem" (Les Arènes) qui rencontre un grand succès et va également être publiée, sous peu, en arabe et en hébreu. Il analyse l'évolution de la guerre entre Israël et le Hamas, la libération d'otages et de prisonniers palestiniens. La trêve a permis, selon lui, une reconfiguration des rapports de force entre les différents acteurs.