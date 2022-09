Vincent Jarousseau : "Ce sont des métiers où on prend soin des autres, des personnes vulnérables"

information fournie par France 24 • 30/09/2022 à 12:25

Le photographe et documentariste Vincent Jarousseau vient de signer le livre "Les femmes du lien". Il permet de découvrir huit femmes qu'il a suivies pendant presque deux ans, avant et pendant la pandémie de Covid-19. Des femmes dont les métiers, pourtant essentiels, sont peu connus et manquent de reconnaissance, notamment de la part des pouvoirs publics. Et pourtant ces aides à domicile, auxiliaires de vie sociale ou assistantes maternelles sont des héroïnes du quotidien.