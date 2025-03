Vendée Globe : le dernier Denis Van Weynbergh est arrivé, l'heure du bilan

information fournie par France 24 • 10/03/2025 à 22:19

Denis Van Weynbergh a douté "tous les jours" et a failli abandonner mais il a finalement bouclé samedi son défi: même hors délai il est venu à bout de son premier Vendée Globe et a été acclamé par des centaines de supporters admiratifs de sa ténacité. Bras en l'air, poings serrés et très ému, le skipper belge a débarqué samedi aux alentours de 10h après 117 jours de mer, au terme d'un tour du monde en solitaire émaillé d'avaries et de complications. La 10ème édition du Vendée Globe est terminée, place au bilan.