Vendée Globe : le bilan positif de Clarisse Crémer, 11ème du Vendée Globe 2024

information fournie par France 24 • 29/01/2025 à 21:56

Clarisse Crémer a franchi la ligne du Vendée Globe à la 11ème place, mais a dû mettre le cap sur La Rochelle au lieu des Sables-d'Olonne balayés par la tempête Herminia. Contrairement aux premiers marins arrivés, la skippeuse de L'Occitane en Provence n'a pas eu droit au bain de foule après 77 jours, 15 heures, 34 minutes d'un tour du monde éprouvant. La faute à la dépression Herminia qui soufflé des rafales à plus de 130 km/h le long des côtes françaises et déchaîne des vagues de près de 10 mètres au large des Sables. Deuxième femme du classement, onzième au général, Crémer a réalisé un tour du monde exemplaire malgré une préparation difficile, marquée par la perte de son ancien sponsor et une qualification in extremis.