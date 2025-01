Vendée Globe : Intense bataille pour le top 10 au large du Cap-Vert

information fournie par France 24 • 16/01/2025 à 20:20

Sébastien Simon, 3e du Vendée Globe, n'est plus qu'à quelques encablures de la ligne d'arrivée de la course autour du monde. L'épreuve a été remportée par Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance), arrivé mardi matin et qui a largement battu le record de la course, devant Yoann Richomme (Paprec Arkéa) qui l'a suivi de près de 24 heures. Il faudra ensuite attendre une semaine pour voir arriver les concurrents suivants. Parmi les 32 navigateurs toujours en course, ils ne sont plus que trois à n'avoir pas encore franchi le Cap Horn. Pour eux, le chemin est encore long puisque leur arrivée n'est pas prévue avant un mois et demi (fin février-début mars).