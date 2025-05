information fournie par France 24 • 09/05/2025 à 20:46

Notre invité, “Au coeur de l’info”, nous parle des espoirs de paix soulevés par le nouveau souverain pontife. Un axe définit dès sa première prise de parole après son élection. Valérie Regnier est présidente de Sant’Egidio en France et vice présidente au niveau international, une communauté présente dans plus de 70 pays, qui œuvre auprès des plus démunie et porte inlassablement un message de paix.