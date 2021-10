information fournie par France 24 • 29/10/2021 à 16:27

Avec "La Fracture", Catherine Corsini revient sur la crise des Gilets jaunes et la rencontre entre des personnages qui ne partagent rien ou presque. Le film était en compétition à Cannes et a été présenté au festival de Deauville, où Laure Manent a rencontré Valeria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaï.