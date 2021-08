information fournie par France 24 • 24/08/2021 à 10:58

La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, a approuvé lundi définitivement le vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech pour les personnes âgées de plus de 16 ans, premier vaccin contre la maladie à recevoir une telle approbation.