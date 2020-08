Une mort plus écolo ?

France 24 • 28/08/2020 à 14:22

Beaucoup essayent de vivre de façon écologique. Mais qu'en est-il de la mort ? Crémation ou inhumation ont chacune une forte empreinte écologique. Chaque enterrement implique des produits chimiques, soins de conservation du corps, du granit importé de loin, du bois verni... Quant à la crémation, souvent présentée comme une alternative plus verte, elle consomme une grande quantité d'énergie et émet des polluants. Et s'il existait un autre moyen ? L'équipe d'Élément Terre s'est rendue dans un "cimetière naturel" en France et explore la promesse du compostage des corps en Belgique.